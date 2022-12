Natale 2022 low cost col caro-bollette: Regali? 30 euro al massimo - SONDAGGIO

Natale 2022: spesa massima di 30 euro per il 68% degli italiani

La crisi economica, che ha visto un generale aumento dei prezzi, costringerà gli italiani a fare più economia per i regali di Natale: il 68% degli italiani, infatti, quest’anno ha pianificato di ridurre il budget per gli acquisti natalizi. Di questi, più di due terzi (76%) presterà più attenzione all’importo da spendere, invece che al numero di regali da acquistare (24%). Il dato emerge da una ricerca condotta da Skeepers, leader europeo del customer engagement, tra quasi 6.000 consumatori che hanno recentemente inviato una recensione tramite la loro soluzione per la raccolta e gestione delle recensioni. L’obiettivo della survey era comprendere e anticipare i comportamenti di acquisto degli italiani durante il periodo natalizio.

Natale 2022: solo il 10% acquisterà regali di seconda mano



La spesa media che i consumatori del Bel Paese prevedono di spendere, infatti, si aggira tra gli 11 e i 30 euro a persona (36%). Il 23% ha, invece, deciso di preventivare un budget tra 31 e i 50 euro e solamente il 17% è disposto a spendere più di 70 euro per i regali di Natale. D’altra parte, solo circa 1 italiano su 10 (7%) è disposto a comprare regali di seconda mano: di questi, gli italiani che decidono di affidarsi a negozi vintage e second hand per i propri acquisti lo faranno sia per ragioni di budget (41%) sia per ragioni di responsabilità personale verso l’ambiente (59%).

Natale 2022: il mercato delle occasioni vale circa 2 miliardi di euro