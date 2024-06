Natisone, soccorsi sotto accusa : "Ragazzi vivi con un’azione immediata”

Natisone, 'se soccorsi in tempo i ragazzi sarebbero vivi'

"Se i soccorsi fossero partiti tempestivamente, ovvero nel momento in cui la povera Patrizia li ha richiesti, oggi i ragazzi sarebbero vivi e a casa con i loro genitori". Con queste parole, Gaetano Laghi, legale della famiglia di Cristian Molnar, il 25enne disperso da venerdì scorso nella zona del fiume Natisone, punta il dito contro i soccorsi. Lo ha fatto rilanciando diverse interviste e dichiarando che “dopo aver fatto anche un sopralluogo nella località della tragedia, mi colpisce molto la sottovalutazione della situazione iniziale", ha incalzato il legale.

Il fratello di Cristian, è vivo, non sospendete le ricerche

"Mio fratello è vivo e semplicemente non chiede nulla, vuole solo che lo ritrovino il più presto possibile, i soccorsi devono andare avanti fino a quando non lo ritrovano, devono continuare oltre domenica, fino a quando non ritrovano mio fratello, assolutamente". Sono le parole di Radu Petru, il fratello di Cristian Molnar. Radu Petru è sempre rimasto accanto ai soccorritori e oggi per la prima volta ha accettato di lanciare un appello, dai microfoni della Rai.

“Mi sembrano ricerche molto teatrali – ha detto -. Chiederò al mio avvocato Gaetano Longhi di farsi consegnare subito i video girati dai droni perché conosco mio fratello meglio di chiunque altro e potrei scorgere anche un suo minuscolo dettaglio e aiutare a salvarlo. È il mio unico fratello, il mio orgoglio”.