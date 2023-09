'Ndrangheta: maxi-operazione 'Karpanthos'. Foggia, blitz contro il caporalato

Maxi-operazione dei carabinieri di Catanzaro contro la 'Ndrangheta: 52 arresti. Foggia, 4 arresti: decine di braccianti extracomunitari sfruttati

Un'ampia operazione anti-'ndrangheta è attualmente in corso in tutto il paese, coinvolgendo 52 mandati di custodia cautelare e impiegando oltre 400 carabinieri. Nel frattempo a Foggia, 30 finanzieri stanno eseguendo 4 mandati di custodia cautelare nei confronti di quattro individui sotto indagine per il loro coinvolgimento nell'intermediazione e sfruttamento del lavoro, noto come "caporalato".

CATANZARO. Attualmente, su tutto il territorio nazionale, è in corso un'ampia operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia guidata da Nicola Gratteri. Questa operazione mira all'esecuzione di 52 provvedimenti cautelari nei confronti di altrettante persone.

Di queste 52 persone coinvolte, 38 sono state poste in custodia cautelare in carcere, 6 sono agli arresti domiciliari e altre 8 sono soggette all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I reati che vengono loro contestati riguardano associazioni per delinquere di tipo mafioso e associazioni per delinquere finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti, con la circostanza aggravante della presenza di armi. Inoltre, sono imputati di reati quali estorsione, rapina, ricettazione, riciclaggio ed intestazione fittizia di beni, tutti aggravati dalle modalità mafiose.

L'operazione, denominata "Karpanthos," coinvolge la mobilitazione di oltre 400 Carabinieri. Per ulteriori dettagli, è prevista una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 presso la sede della Direzione Distrettuale Antimafia a Catanzaro.

FOGGIA. Nelle prime ore di oggi, un'operazione di polizia è stata messa in atto da 30 finanzieri del Gruppo di Foggia. L'obiettivo dell'operazione è l'esecuzione di quattro ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone, tutte sotto inchiesta per il reato di intermediazione e sfruttamento del lavoro, comunemente denominato "caporalato".

Le indagini che hanno portato a queste azioni sono state condotte in stretta collaborazione con il Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata (SCICO) di Roma e il Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata (GICO) del Nucleo PEF di Bari. Maggiori dettagli sull'operazione saranno resi disponibili al termine delle attività in corso, tramite un comunicato stampa ufficiale accompagnato da un breve video che fornirà ulteriori informazioni sulla vicenda.