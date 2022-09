Ndrangheta: sequestrato un tesoro da 72 milioni, con yacht e un ultraleggero

Maxi operazione contro la 'Ndrangheta in Calabria

La maxi operazione di oggi che ha disarticolato due clan dell'ndrangheta e ha portato all'arresto di oltre 200 persone, condotta dai Finanzieri del Gico del Comando Provinciale di Catanzaro e lo Scico di Roma, ha portato al sequestro preventivo disposto dal P.M., di beni immobili, aziende, società, beni mobili registrati, riconducibili a numerosi indagati, per un valore stimato in oltre 72 milioni di euro.

Consistenti in 78 fabbricati, tra i quali 5 ville, 44 terreni, per un’estensione complessiva di 26 ettari, in vari comuni della provincia di Cosenza, 57 quote di partecipazioni in attività produttive e commerciali al dettaglio e all’ingrosso in diversi settori (ristorazione con somministrazione, bar, abbigliamento produzione energia elettrica, agricoltura, lavanderie e lavanderie industriali, servizi nel settore dello spettacolo, noleggio attrezzature per spettacoli ed eventi, formazione culturale, edile), 39 complessi aziendali, anche di imprese del settore del “gaming” (scommesse on-line e sale giochi e biliardo), 20 ditte individuali attive nei vari settori delle attività produttive e commerciali (ristorazione, strutture turistiche e ricettive, agricoltura, bar, supporto rappresentazioni artistiche, intermediazione finanziaria), 7 associazioni non riconosciute, impegnate prevalentemente in ambito sportivo/ricreativo, uno yacht, un aeromobile ultraleggero, un natante, 70 autovetture, 7 motoveicoli.

Nello specifico le ampie e articolare indagini patrimoniali, hanno consentito di ipotizzare, a livello precautelare del provvedimento d’urgenza disposto dal pubblico ministero, per i diversi beni, rispettivamente, la sproporzione tra il valore dei beni nella disponibilità, diretta e indiretta, degli indagati e le capacità economico-reddituali dei rispettivi titolari, l’intestazione fittizia di beni in capo a soggetti prestanome, un compendio patrimoniale pertinente ai reati commessi, somme costituenti il profitto dei reati e/o il loro reimpiego.