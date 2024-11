Neonati uccisi e seppelliti in giardino a Parma, i genitori a Chiara Petrolini: "Hai rovinato la vita a tutti"

Neonati seppelliti in giardino, i genitori di Chiara Petrolini intercettati in una lite con la figlia: "Hai rovinato la vita a tutti"

Il caso di Chiara Petrolini continua a tenere banco. Lo sanno in primis i giudici e gli investigatori che da tre mesi seguono il caso dei neonati uccisi e sepolti in giardino a Traversetolo, in provincia di Parma. La mamma 21enne, ancora agli arresti domiciliari, dalla prossima settimana - come anticipato da Affaritaliani - potrebbe andare in carcere. Ma ora spuntano le intercettazioni fatte nella caserma dove si è svolto il primo interrogatorio alla giovane dopo il ritorno dal viaggio in America la scorsa estate.

Repubblica ha riportato le intercettazioni di quei primi, concitati colloqui: Roberto e Elisa Petrolini sono stati informati dai Carabinieri di essere indagati insieme alla figlia di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. I tre sono rimasti soli dentro la sala d’attesa per quasi un’ora, con le telecamere nascoste che registrano tutto. "Chiara tu lo sapevi? Chiara dimmi la verità, l’hai buttato tu? Chiara dimmi tutto per l'amor del cielo. Chi è ’sto bambino? Chiara c’entri tu? Ma stai scherzando? Ma cosa hai fatto? Chiara andiamo in galera", chiede la madre. La ragazza nega, poi ammette di aver fatto "tutto da sola". Ora queste intercettazioni sono sulla scrivania del Pm che dovrà vagliare l'estraneità dei genitori.