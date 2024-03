Non fa sesso con lei e lo sequestra: si erano conosciuti su un'app di dating

Un 29enne italiano in provincia di Parma è stato sequestrato da una 31enne moldava conosciuta su un'app di dating

Bisogna stare molto attenti con chi si chatta sulle app di dating online. Questa è la lezione imparata da un 29enne che domenica scorsa dopo aver passato una serata a cena con una 31enne moldava si è ritrovato sequestrato per non aver voluto fare sesso con lei.

La donna uscita dal ristorante in stato di ebbrezza non ha reagito bene al rifiuto. Prima lo ha minacciato con una bottiglia e poi l'ha chiuso a chiave nel suo appartamento a Corcagnano, frazione delle porte di Parma. Il 29enne ha quindi chiamato la polizia, che una volta giunti sul posto hanno arrestato la donna per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La "squestratrice" infatti ha sferrato calci e pugni verso gli agenti, minacciandoli anche di morte. Uno di essi è stato colpito all'addome e ha ricevuto cinque giorni di prognosi.

Oltre alla polizia all'indirizzo sono arrivati anche i vigili del fuoco che, tramite una scala, sono entrati nell'appartamento attraverso il balcone della cucina per liberare l'uomo.