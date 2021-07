Novantunenne denuncia un rom per un furto. Lui per vendetta torna e la stupra

Novantunenne denuncia un rom per un furto. Lui per vendetta la stupra

Una denuncia per furto si trasforma in una tremenda vendetta ad Asti. Una donna di 91 anni è stata stuprata da un giovane 19enne di un campo nomadi della sua zona. La signora aveva riconosciuto quell'uomo, mentre tentatava di svaligiarle la casa. E' stata abile a metterlo in fuga e a chiamare i carabinieri. Per lui - si legge sul Corriere della Sera - rubare in quell’abitazione era un colpo facile da mettere a segno. Per questo aveva tentato di entrare nell’abitazione per portare via i monili che la donna custodiva. Ma da quel primo tentativo il 19enne non solo era tornato a mani vuote, ma la vittima era anche riuscita a riconoscerlo e segnalarlo.

Così il giovane - prosegue il Corriere - ha deciso di vendicarsi. Il 20 maggio scorso è tornato in quella casa. Dopo essere entrato dal giardino e aver sfondato la porta finestra con una grossa ascia ha assalito la donna alle spalle mentre lei era in cucina. Prima le ha strappato gli orecchini,regalo di fidanzamento del marito deceduto, poi le ha sfilato la fede nuziale. Infine, non contento di tanta brutalità, l’ha spinta nella camera da letto dove l’ha violentata. Le immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate in tutto il quartiere astigiano lo hanno inquadrato ed è stato arrestato. La 91enne, che per fortuna non ha riportato gravi lesioni fisiche, ha lasciato la sua villetta. «Non tornerò mai più in quella casa» ha detto scossa agli agenti che la consolavano.