Nubifragio a Padova, grandine e allagamenti

Maltempo a Padova, sottopassi allagati e grandine nel pomeriggio del 6 ottobre nella città e in provincia, a Noventa Padovana, e in zona Selvazzano Dentro. Chicchi di grandine come noci, dalle 15 del pomeriggio in città si è allagato il Parco delle Farfalle. Il traffico è stato molto rallentato, una donna è rimasta intrappolata nella sua auto in via Micca e altre due sono state aiutate ad uscire in via Ferrero dalla polizia. Le auto erano sommerse dall'acqua. Si sono allagati sottopassaggi a Ponte di Brenta e Torre, anche via dei Colli.