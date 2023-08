Bardonecchia, tsunami di fango: 120 sfollati, rintracciati i 5 dispersi

Maltempo: Cirio, 'per fortuna no vittime a Bardonecchia ma danni rilevanti'

“Sono in diretto contatto con la sindaca che mi ha confermato che non ci sono vittime e anche le cinque persone date inizialmente per disperse sono stati rintracciate. Questa è sicuramente una buona notizia. Tuttavia i danni sono rilevantissimi e ho già sentito il vice premier Antonio Tajani che ha fin da ora dato la disponibilità del governo a fare la propria parte per aiutarci ad affrontare questa situazione". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che da ieri sera insieme all’assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi ha seguito l’evolversi della situazione a Bardonecchia. Il presidente Cirio ha sentito telefonicamente ancora questa mattina la sindaca del comune piemontese Chiara Rossetti per gli ultimi aggiornamenti. “La situazione è al momento sotto controllo: l’onda anomala di fango e detriti ha coinvolto molte auto, danneggiato strade e ponti, ma non risultano al momento coinvolte persone. Anche le verifiche già effettuate sulla diga di Rochemolles non hanno rilevato criticità - aggiunge l’assessore Gabusi - Già da ieri sera siamo in contatto con il capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio e dato la piena disponibilità ad attivare il coordinamento regionale di Protezione civile. Sono in partenza questa mattina alcune squadre di volontari del coordinamento regionale per aiutare i gruppi locali a rimuovere fango e detriti dalle strade e ripristinare la viabilità e i tecnici di Arpa, l’agenzia regionale per l’ambiente, per effettuare alcuni sopralluoghi sul bacino del Rio Frejus”.

Maltempo: Tajani, 'parlato con Cirio, ritrovati tutti i dispersi a Bardonecchia'

"Ho appena parlato con Alberto Cirio, presidente del Piemonte. Le persone disperse a Bardonecchia a seguito della frana sono state tutte ritrovate". Lo annuncia su twitter il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ringrazia "il dipartimento della Protezione civile e i vigili del fuoco per i soccorsi: il Governo sosterrà ogni sforzo contro i danni causati da fango e detriti".

Maltempo: camper travolto da fango a Bardonecchia, salvate 6 persone

Istituito stanotte un posto di comando avanzato per la gestione delle operazioni di soccorso che vedono impegnati 50 vigili del fuoco. Esclusa stanotte dopo il controllo da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco la presenza di persone all’interno delle auto travolte. Sono in corso le ricerche di eventuali persone disperse in acqua lungo il corso del torrente da Bardonecchia fino al centro abitato di Boulard più a valle.

Maltempo: comune Bardonecchia, 'a rischio acqua luce e gas, tecnici al lavoro'

''L'Amministrazione Comunale di Bardonecchia comunica che, in seguito all'esondazione del torrente Frejus, avvenuta la sera del 13 agosto, potrebbero presentarsi disservizi per quanto riguarda l'erogazione di acqua, luce e gas''. Così su Facebook il comune di Bardonecchia. ''Le squadre dei soccorsi e dei tecnici sono al lavoro fin dalla serata di ieri per cercate di ripristinare al più presto la condizione di normalità''.



Il torrente che attraversa il centro di Bardonecchia è esondato nei pressi della piazza del municipio

e di via Einaudi: una colata di fango e detriti in pieno centro (foto Lapresse)



Bardonecchia: paura e danni valanga fango, soccorsi a lavoro

La violenta valanga di fango e detriti che si è abbattuta su Bardonecchia ha causato momenti di paura tra i residenti e i numerosi turisti presenti in paese. Secondo quanto si è appreso tanta gente si è riversata nelle strade: diversi i danni a strade e ponti, danneggiato anche il commissariato di polizia, problemi in alcuni alberghi. Il Comune di Bardonecchia ha attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), per coordinare gli interventi delle forze dell'ordine, della Croce Rossa Italiana e del Soccorso Alpino.

Bardonecchia: sfollati ospitati nel Palazzetto dello Sport

La zona più colpita dall’ondata di fango e detriti che si è abbattuta su Bardonecchia è quella di via Einaudi, la strada che costeggia il fiume, e la parte alta di via Medail, che con un ponte attraversa lo stesso corso d’acqua. Come documentano numerosi video pubblicati sui social, la gente stava passeggiando tranquillamente per le strade ed è dovuta scappare per evitare di essere investita dalla colata di fango, che in alcuni punti ha raggiunto il metro d'altezza. Secondo quanto si è appreso, circa una ventina di auto sono finite nel fiume e moltissime vetture parcheggiate hanno riportato danni. Molto gravi i danni al commissariato di polizia, con molti mezzi inservibili, e gli agenti ospitati nella caserma dei carabinieri. Il Comune ha messo a disposizione il palazzetto dello sport per ospitare persone che eventualmente debbano abbandonare le loro case o gli alberghi. In alcune aree del paese sono mancate l'elettricità e l'acqua potabile. L'accesso a Bardonecchia dalla statale 335 è stato bloccato.