Nucleare, 6 italiani su 10 dicono sì al ritorno e... Il sondaggio

Ritorno al nucleare? Sei italiani su dieci dice sì. Sondaggio

Si registra una chiara maggioranza di persone favorevoli a riprendere ad utilizzare il nucleare per produrre energia. Lo riporta il sondaggio a cura di Termometro Politico.

Il 18,3% ritiene sia giusto diversificare per abbassare i costi mentre il 41,7% ritiene importante il nucleare in quanto le altre fonti alternative non potranno mai coprire il fabbisogno reale.

Contrario un terzo degli italiani con il 30,8% che chiede di andare verso una produzione solo con fonti rinnovabili per salvare l'ambiente e il pianeta.

Nucleare, 6 italiani su 10 dicono sì al ritorno... Il sondaggio



Sondaggio realizzato con metodo CAWI, 4200 interviste raccolte tra il 09 e l’11 maggio 2023.

