Deposito rifiuti radioattivi, 7 regioni idonee. Avrà una struttura a matrioska

Con il nulla osta del ministero dello Sviluppo e del ministero dell'Ambiente è arrivato l'ok alla Sogin per la pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi). Sono sette le regioni in cui sono state individuate le aree potenzialmenteidonee alla costruzione del deposito nucleare nazionale. Sono Piemonte,Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia. Nella Tavola generale allegata alla Cnapi sono indicati anche i Comuni interessati nelle setteregioni.

Il deposito nazionale e il Parco tecnologico saranno costruiti inun'area di circa 150 ettari, di cui 110 dedicati al deposito e 40 al Parco. E' quello che si evince dalla pubblicazione della Carta delle aree potenzialmente idonee e dei documenti correlati, cosi' come spiega il ministero dell'Ambiente. Il deposito avra' "una struttura amatrioska"; all'interno ci saranno "90 costruzioni in calcestruzzoarmato, dette celle", in cui "verranno collocati grandi contenitori incalcestruzzo speciale, i moduli, che racchiuderanno a loro volta icontenitori metallici con all'interno i rifiuti radioattivi gia'condizionati". In totale saranno "circa 78 mila metri cubi di rifiuti a bassa e media attivita'" a essere ospitati