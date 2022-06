Nuove accuse di molestie sessuali: Grady si dimette, ma resta parlamentare

Ha lasciato lo Scottish National Party, ma rimane deputato

Scandalo nel Parlamento scozzese: l'onorevole Patrick Grady, accusato di abusi sessuali nei confronti di una persona minorenne, si è dimesso dallo Scottish National Party. I fatti risalgono al 2016, allorché il politico avrebbe toccato la presunta vittima sul collo, sui capelli e sulla schiena, salvo poi “desistere”, quando è apparso chiaro che la persona in questione non gradiva tali approcci.

Patrick Grady era già stato sospeso per alcuni giorni dal Parlamento, a causa di approcci molesti nei confronti di un membro del suo staff, appena 19enne. A seguito dell'inchiesta avviata da Scotland Yard su questa nuova accusa, Patrick Grady si è dimesso dal suo partito, ma non dal Parlamento, dove continuerà a rimanere come indipendente.