Nuovo codice della strada: tolleranza zero per alcol, droghe e smartphone. Tutte le novità

Nuovo Codice della strada: tolleranza zero per alcol, droghe e smartphone. Novità anche per neopatentati e monopattini

Dal 14 dicembre è entrato ufficialmente in vigore il nuovo Codice della strada, che si caratterizza per un giro di vite piuttosto severo per chi guida con lo smartphone al volante o sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Le novità riguardano anche le sanzioni per chi abbandona animali per strada ma anche per i monopattini.

Sanzioni fino a 1.000 euro per chi guida con il telefono al volante

Chi viene fermato con il telefono alla guida può subire una multa da un minimo di 250 euro a un massimo 1.000 euro. Scatta poi la sospensione della patente se si viene scoperti con lo smartphone alla guida e si hanno almeno 10 punti della patente. La stessa sanzione è prevista anche per chi è senza cinture o contromano. Se i punti sono inferiori a 10, la sospensione della patente è di 15 giorni. Per i recidivi la multa sale fino a 1.400 euro e la sospensione della patente può arrivare a 3 mesi insieme alla decurtazione da 8 a 10 punti. La sospensione viene raddoppiata se l'uso del telefono in auto è causa di un incidente o manda fuori strada un altro mezzo.

Sanzioni più dure per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti

Il nuovo codice della strada prevede poi tolleranza zero per chi guida sotto l'effetto di alcol e droghe. Nel dettaglio:

multa da 573 a 2.170 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l

sanzione pecuniaria e detentiva con sospensione della patente da 6 mesi a un anno con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l

sanzione pecuniaria e detentiva con sospensione della patente da uno a due anni con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l

Per i neopatentati vale un tasso alcolico pari a zero per 3 anni (solo per chi prende la patente dopo il 14 dicembre). In ogni caso per guida in stato di ebbrezza si viene decurtati di 10 punti della patente. Tra le sanzioni c'è anche quella di installare il dispositivo che blocca l'avvio del motore quanto il tasso alcolemico è superiore allo zero (alcolock).

Nel caso si venga fermati sotto l'effetto di stupefacenti alla guida, scatta la revoca della patente e la sospensione di 3 anni. Per chi assume cannabis terapeutica, il ministro Matteo Salvini ha chiesto l'istituzione di un tavolo di lavoro per stabilire eventuali deroghe per chi presenta una certificazione da parte del medico curante.

Limiti di velocità

Chi supera il limite di velocità di oltre 10 Km/h ma non oltre 40 Km/h riceverà una sanzione da 173 a 694 euro. Se la violazione viene compiuta in un centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, la multa sale da 220 a 889 euro con sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Abbandono degli animali

Per chi abbandona un animale in strada è prevista la revoca e sopensione della patente da 6 mesi a un anno, a cui si aggiungono fino a 7 anni di carcere se l'abbandono è causa di un incidente con morti o feriti.

Neopatentati, ciclisti e monopattini

I neopatentati non possono guidare mezzi con una potenza superiore a 75 kW/t e con potenza massima di 105 kW. In questo caso il limite è stato ridotto rispetto a quello previsto dal precedente codice della stada. Per quanto riguarda i ciclisti, scatta l'obbligo per gli automobilisti di mantenere almeno un metro e mezzo di distanza quando sorpassano una bicicletta. Infine, per i monopattini ora è previsto l'obbligo di targa, casco e assicurazione. In questo caso però si attendendono i regolamenti attuativi.