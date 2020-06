Offese a magistratura, Salvini a processo il 19 ottobre

Si terrà il 19 ottobre, alle ore 15, al tribunale di Torino il processo che vede imputato Matteo Salvini, accusato di vilipendio dell'ordine giudiziario. L'udienza del 2 marzo scorso era stata rinviata a causa dell'emergenza Covid. In quell'occasione il legale del leader della Lega Claudia Eccher aveva ribadito "la piena disponibilità di Salvini partecipare all'udienza". L'episodio contestato risale al 14 febbraio 2016, quando durante il congresso regionale della Lega tenutosi al palasport di Collegno, nel Torinese (organizzato per l'elezione del nuovo segretario regionale) l'allora europarlamentare Salvini pronunciò alcune frasi nei confronti della magistratura ritenute offensive. In particolare, a proposito di un'inchiesta sulle spese pazze dei politici in Liguria, Salvini disse: "Difenderò qualunque leghista indagato da quella schifezza che si chiama magistratura italiana, che è un cancro da estirpare".