Olanda allarme biscotti Oreo: "Dosi massicce di ammoniaca per renderli neri"

Allarme in Olanda nei biscotti Oreo: "Dosi massicce di ammoniaca per renderli neri"

In Olanda, nei biscotti Oreo, sono state trovate dosi massicce di ammoniaca. Precisamente lo stabilimento della fabbrica Ofi/Olam, situata a Koog-sur-le-Zaan, utilizzerebbe da anni dosi di ammoniaca tossica mischiata alle fave di cacao per annerire i celebri prodotti dolciari, che fanno capo alla multinazionale Mondelez.

Le accuse sono state mosse da un informatore anonimo, che oltre ad essersi deciso a parlare avrebbe assistito da anni a questa pratica. Non solo sembrerebbe che il governo olandese ne sarebbe stato al corrente, almeno secondo quanto riportato dal giornale Noordhollands Dagblad, che ha effettuato una lunga inchiesta sulla vicenda.

L'azienda di biscotti Oreo si è difesa sostenendo che l'ammoniaca derivasse dalla lavorazione delle fave. Il direttore dell'azienda Eric Nederhand ha affermato: "Ofi utilizza l'ammoniaca come soluzione alcalinizzante per alcune polveri di cacao per modificare il colore o il sapore del prodotto finale. Non restano che poche tracce di ammoniaca nel prodotto finale", si è difeso, specificando che il suo utilizzo è registrato in quanto additivo alimentare nelle informazioni tecniche di ogni ingrediente.

Nessun commento o dato è stato fornito in effetti a proposito della quantità di ammoniaca immessa, tantomeno da parte della Mondelez, proprietaria di altri marchi noti quali ad esempio Toblerone e Oro Saiwa. A fronte delle accuse, la multinazionale specializzata in prodotti a base di cacao si è limitata ad affermare che le confezioni dei biscotti menzionano il "carbonato di ammonio" tra gli ingredienti. "L'utilizzo di carbonato di ammonio negli alimenti non incide sulla qualità degli alimenti o sulla sicurezza del prodotto", ha affermato Annick Verdegem, portavoce dell'azienda.