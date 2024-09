Omicidio a Vidiana, fermato un 17enne per la morte di Maria Campai

Omicidio a Milano, fermato un ragazzo di 17 anni per la morte di Maria Campai. Avrebbero avuto un rapporto sessuale

Era arrivata da Parma per fare un colloquio di lavoro a Milano, ma Maria Campai era scomparsa da venerdì scorso. A dare l'allarme la sorella. Il suo corpo è stato ritrovato nel giardino di una villetta a Viadana, nel mantovano: i Carabinieri dopo indagini serrate hanno fermato un giovane di 17 anni che la vittima avrebbe conosciuto on line e lui l'avrebbe convinta a incontrarlo nella sua abitazione per un incontro intimo per poi ucciderla, anche se il movente non è ancora chiaro.

Secondo la ricostruzione, il giovane avrebbe colpito la donna alla testa con violenza. Non è chiaro se abbia anche tentato di soffocarla per finirla. Poi si sarebbe caricato addosso il cadavere per portarlo in una villetta abbandonata, dove sarebbe stato difficile notarlo. Spetta ora al medico legale, Antonello Cirnelli, verificare se le ferite siano state effettivamente inferte dal 17enne.