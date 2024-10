Omicidio Caserta, uccide la moglie davanti ai figli. La confessione del killer: "Non so perché l'ho fatto"

Omicidio Caserta, l'uomo ammette tutto. Lo choc dei due bimbi che hanno assistito al delitto

Ha confessato l'uomo che ha ucciso la moglie davanti ai suoi due figli di 4 e 6 anni in provincia di Caserta, a San Felice a Cancello. "Non so perché l’ho fatto" – avrebbe detto l’uomo agli inquirenti nel corso dell’interrogatorio, come reso noto da Il Mattino. La tragedia si è consumata ieri all’alba nell’appartamento di famiglia, in via Caravaggio: la vittima, Eleonor, sarebbe stata strangolata a letto. Testimoni di quella macabra scena i figli della coppia, due bambini di 6 e 4 anni. Subito dopo il 30enne si sarebbe precipitato a casa della cognata chiedendole di accompagnarlo in ospedale ma la donna, insospettita dal suo racconto, avrebbe provveduto a mettersi in contatto subito con i bambini. Sarebbero stati proprio i minori, in videochiamata, - riporta vesuviolive - a mostrare alla zia il cadavere della madre raccontando: "Papà ha ucciso mamma".

Da qui poi la segnalazione ai carabinieri che si sono diretti sul posto e, poco dopo, hanno fermato e arrestato l’uomo che si trovava nei pressi dell’abitazione in stato confusionale. Si tratta dell’ennesimo brutale femminicidio che si consuma all’interno di un appartamento di famiglia e addirittura rendendo spettatori due bambini piccolissimi di quella violenza inaudita nei confronti della loro mamma. Accusato dell’omicidio della moglie, l’uomo ha confessato il delitto senza però dare spiegazioni sul movente.