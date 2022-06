Omicidio Catania: palloncini e applausi al funerale della piccola Elena

Bimba uccisa: il papà accarezza la bara, palloncini per Elena

La bara bianca di Elena, la bambina uccisa dalla propria madre a Mascalucia, ha lasciato la cattedrale di Catania per giungere sul sagrato della chiesa, dove si è svolto il rito funebre.

E' stata salutata dalla folla con un lungo applauso, mentre il nome della bambina è stato urlato da molti. Palloncini bianchi, azzurri e arancione sono stati lanciati in cielo.

Per un pò il papà della bimba si è fermato sulla bara, l'ha accarezzata, in lacrime. Il corteo funebre ha lasciato piazza Duomo da porta Uzeda per il cimitero di Mascalucia nel quale la bambina sarà seppellita