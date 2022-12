Omicidio Francavilla, il cerchio si stringe: spuntano due indagati

Omicidio Francavilla, ipotesi movente: un affronto che il giovane avrebbe fatto a due indagati

Un minorenne e un maggiorenne: i nomi di due persone sono stati iscritti nel registro degli indagati per l’omicidio di Paolo Stasi, il 19enne di Francavilla Fontana, freddato sotto casa nel pomeriggio del 9 novembre in via Occhibianchi.

Pare che il movente sia da attribuirsi a un affronto, a uno sgarbo che il giovane avrebbe fatto nei confronti dei due, al momento indagati in concorso per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Almeno, questo è emerso dall’analisi di cellulare e pc sequestrati al giovane e da quelli prelevati dalla casa. Questo è quanto scritto nei fascicoli del pm Giuseppe De Nozza e Paola Guglielmi, rispettivamente della procura ordinaria di Brindisi e dei minori di Lecce, che coordinano le indagini dei carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana e del nucleo Investigativo di Brindisi.