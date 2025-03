Garlasco, spunta anche il frammento di un tappetino da bagno. Sempio: "Ne uscirò pulito"

Garlasco, i nuovi indizi e il tappetino del bagno. Stasi attacca Sempio

Il giallo di Garlasco continua, mentre si torna ad analizzare da zero ogni traccia trovata sul corpo della vittima, emergono nuovi dettagli sulle indagini in corso. Chi ha ucciso Chiara Poggi il 13 agosto 2007? Per l'omicidio è stato condannato in via definitiva a 16 anni il fidanzato, Alberto Stasi, ma ora sono emerse nuove tracce di Dna che porterebbero all'amico del fratello di Chiara, Andrea Sempio. C’è anche un "frammento" del tappetino del bagno della casa di Chiara Poggi tra gli oggetti da analizzare nella maxi perizia genetica chiesta dalla Procura di Pavia su reperti e tamponi, mai sottoposti ad esame, nel corso della nuova inchiesta sul caso Garlasco. Sul tappetino, secondo i giudici, - riporta Il Corriere della Sera - si trovava l’impronta di scarpa numero 42 indossata dal killer.

Verranno effettuate quindi ulteriori indagini genetiche su queste tracce. "Ci sarà un motivo se il suo Dna è stato trovato sulle unghie di Chiara, ed è un aspetto che dovrà essere approfondito", ha dichiarato Stasi, facendo riferimento al nuovo materiale biologico rinvenuto, compatibile con quello dell'amico del fratello della vittima. Stasi ha poi aggiunto di non aver mai conosciuto Sempio, ribadendo ancora una volta la propria innocenza e affermando di stare bene nonostante la sua attuale situazione. Intanto tutta l'attenzione mediatica è puntata su Sempio.

Il nuovo indagato per l'omicidio di Garlasco nei giorni scorsi aveva voluto far sapere ai giornalisti che lo attendevano vicino al negozio in cui lavora, di "essere tornato a lavoro". Ma è ritornato davvero al lavoro Sempio dopo i giorni di ferie presi il giorno che gli è piovuto addosso il secondo avviso di garanzia della sua vita? Dopo l'annuncio Sempio non si è più rivisto a lavoro. "Ne uscirò anche stavolta, - ribadisce lui a chi ha avuto occasione di incontrarlo nella galleria del centro commerciale Montebello e lo riporta La Repubblica - e ne uscirò pulito".