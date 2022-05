Omicidio Genova, "Alberto ci minaccia". La polizia: "Non facciamola tragica"

Omicidio Genova, la madre: "Sera prima bruciata la porta della nonna"

Il tremendo omicidio di Genova poteva essere evitato. Alice, la 34enne uccisa dal fratello Alberto con 20 coltellate sotto casa poteva essere salvata. La madre della vittima, infatti, la sera prima aveva insistentemente chiamato il 112: "Alberto ci minaccia da giorni, vi prego intervenite". Ma la risposta è stata questa: "Non facciamola tragica". Si è anche scoperto - si legge sulla Stampa - che la sera prima della tragedia era stata bruciata la porta di casa della nonna, che viveva nel condominio del killer. "Non poteva che essere stato lui - spiega la madre della vittima disperata - ma la polizia non ha potuto dimostrare che ad appiccare il rogo fosse stato mio figlio. Mi sono rivolta ai carabinieri, ma la storia non è cambiata".

"Negli ulti cinque giorni - prosegue la mamma della vittima e del killer alla Stampa - c'è stata un'escalation. Abbiamo chiamato il 112 cinque volte supplicando attennzione, ma nessuno è intervenuto. Domenica alle 13.30 Alberto ci ha fatto due telefonate di minacce. Ci hanno risposto di fare denuncia lunedì, ma ormai era già troppo tardi. Avevamo messo in conto, io e mio marito di fare la fine dei genitori di Benno (il ragazzo altoatesino che ha ucciso padre e madre), ma non pensavamo che a farne le spese sarebbe stata nostra figlia Alice. Adesso voglio andare a fondo in questa storia".

