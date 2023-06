Omicidio Giulia Tramontano, Se non ora, quando carcere duro, isolamento ed ergastolo ostativo?

Se non ora, quando carcere duro, isolamento ed ergastolo ostativo per l’assassino che, con crudeltà, ha eseguito la condanna a morte di Giulia e della piccola in arrivo?

E, almeno dopo un duplice omicidio così efferato, speriamo di non dover leggere articoli buonisti tipo: “sembrava un così bravo ragazzo”, “era un gran lavoratore”. …. O, peggio, qualcuno, che dia la colpa al maschilismo e al clima autoritario, provocati dal governo di destra che, per la prima volta, è guidato da una donna…. Nè sono utili le giustificazioni di chi, come la giornalista calabrese Cuzzocrea, vicedirettrice de “La Stampa”, invece di reclamare una stangata, rapida e pesante, per il reo confessa, ritiene che occorra una, salvifica quanta generica, “opera di educazione profonda”.

E, più che per la crudeltà dell’assassino, si commuove perché “siamo così abituati alla ferocia che chiunque in Italia - davanti alla scomparsa di Giulia Tramontano - ha pensato subito: è stato lui !”.

Colpa della Meloni, collega? Alla banalità del male lo Stato contrapponga la severità, la durezza, l’equilibrio della punizione adeguata a un delitto così efferato.

E Giorgia Meloni Premier, donna e madre faccia avvertire alla mamma di Giulia la vicinanza, sua e della Nazione.

