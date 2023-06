Giulia Tramontano, identificare il narcisista-killer: la proposta di Affari

Giulia Tramontano, la proposta di Affari: serve identificare il narcisista-killer

Il femminicidio di Senago, dove la 29enne Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, è stata uccisa dal fidanzato, nonostante la confessione di Alessandro Impagnatiello, lascia senza risposta ancora molte domande. Il seducente barman, esperto della movida milanese e di cocktail, è solo un freddo assassino? Quello che emerge è il ritratto di un narcisista patologico, un soggetto incapace di amare al di fuori di se stesso, che si nutre dell'amore altrui per alimentare il proprio ego. È possibile riconoscere queste personalità? E come il narcisismo patologico può sfociare e degenerare in comportamenti violenti, addirittura l'omicidio?

Il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, ne ha parlato nella puntata odierna di "Ore 14", condotta da Milo Infante su Rai Due. “Ragioniamo sul lavoro che faceva questo delinquente: in che misura questi narcisisti trovano nella società circostante delle occasioni per scatenare la loro misoginia? È la Milano da bere? La bella vita milanese? Il pensiero di due figli che non gli avrebbero consentito di fare la bella vita?".

GUARDA L'INTERVENTO DEL DIRETTORE PERRINO A "ORE 14"

"Forse - ragiona il direttore - è un’intera società che va analizzata. Inoltre vogliamo formalizzare l’esistenza di questo narcisismo patologico, e porre il problema ai massimi livelli politici, criminologici, scientifici? I tecnici già lo riconoscono, ma le istituzioni non hanno ancora preso atto di quello che voi (i criminologi ndr) già conoscete e scrivete nei libri. Questa delinquenza psichiatrica gira a piede libero e ci fa i cocktail, lavora nei bar. Inoltre i narcisisti applicano il love bombing, una tecnica con cui si applicano per farsi amare. È una tecnica manipolatoria. Diffondiamo la cultura a riconoscere il narcisismo perché le donne riescano a individuare questi mostri e tenersi a distanza da loro".