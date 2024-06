Omicidio Modena, audio Anna: “Mio marito mi odia, mi farà un brutto scherzo"

Uccisa a Modena: gip esclude aggravante premeditazione

E' stato convalidato l'arresto di Andrea Paltrinieri, l'uomo finito in carcere per l'omicidio della ex moglie Anna Sviridenko, che ha trasportato il suo cadavere alla caserma dei carabinieri. A darne notizia il procuratore capo di Modena, Luca Masini, che fa sapere anche che la misura di custodia in carcere e' stata disposta per il reato di omicidio volontario, aggravato dall'esser stato commesso contro un coniuge.

Per il momento, e' stata esclusa dal gip l'ulteriore aggravante della premeditazione, ipotizzata in un primo momento, invece, dalla Procura. Stamattina e' cominciato l'esame autoptico sul corpo della vittima. Intanto spuntato degli audio in cui si sente la donna dire alle amiche: “Mio marito mi odia, ho paura che mi farà un brutto scherzo. Sono disperata, non so per quanto tempo potrò fare questa vita. Credo che questa guerra non finirà mai”

ASCOLTA QUI GLI AUDIO DI ANNA