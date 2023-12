Omicidio Paganelli, le rivelazioni dell'autopsia: il killer è una persona alta

Omicidio Paganelli, nuovi dettagli dall'autopsia e un filmato chiave

Lo scorso 3 ottobre, in via del Ciclamino a Rimini, Pierina Paganelli, una donna di 78 anni, è stata uccisa con oltre ventinove coltellate nei sotterranei del suo condominio. La macabra scoperta ha dato il via a un'indagine che, fino ad oggi, ha mantenuto il mistero sulla figura dell'assassino, sebbene stiano emergendo alcune prime conclusioni. Secondo le informazioni ottenute dalla dottoressa Loredana Buscemi, incaricata dell'autopsia da parte del sostituto procuratore Daniele Paci, l'assassino è molto probabilmente una persona di notevole altezza, superiore a un metro e ottanta. Questa rilevazione è stata tratta dalle analisi della relazione medico-legale, presto depositata agli atti dell'inchiesta. La relazione dettaglia anche i dettagli dei ferimenti, che ammontano a 29 fendenti, combinando lievi e profondi, eseguiti con un coltello dalla lama di 15 centimetri.

Il termine per depositare la relazione completa scade la prossima settimana, e ciò potrebbe portare a ulteriori sviluppi nell'indagine. Finora, quattro persone sono state oggetto di attenzione da parte della squadra mobile di Rimini: la nuora di Pierina, Manuela Bianchi, e suo fratello Loris Bianchi; i vicini di casa Louis Dassilva e Valeria Bartolucci, con quest'ultimo che avrebbe avuto una relazione con Manuela. Tuttavia, nessun nome è stato ufficialmente iscritto nel registro degli indagati.

Negli ultimi giorni, gli investigatori sono tornati sul luogo del delitto e nelle vicinanze, concentrandosi sul garage del condominio e nella zona prossima alla farmacia del quartiere. Le telecamere e le registrazioni del presunto passaggio dell'assassino dopo la morte di Pierina sono al centro dell'attenzione. Gli inquirenti stanno esaminando attentamente le riprese delle telecamere di sorveglianza della farmacia San Martino, con particolare interesse per un filmato acquisito dalla Procura di Rimini. Questo filmato, catturato intorno alle 22.20, pochi minuti dopo l'omicidio, mostra un uomo che potrebbe essere collegato al delitto.

Tre telecamere in funzione forniscono spunti di indagine ai detective, una puntata verso il garage del condominio e le auto, registrando la Panda rossa di Pierina che scende la rampa intorno alle 22.08, dopo il suo incontro di preghiera. Le immagini potrebbero essere la chiave per svelare il mistero di via del Ciclamino e identificare "l'alto" assassino. L'inchiesta è ancora in corso, e la prossima settimana potrebbe portare nuove rivelazioni cruciali.