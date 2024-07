Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva non risponde al gip. La moglie Valeria: “Sicura della sua innocenza”

ùResta ancora mistero attorno alla morte di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa oltre otto mesi fa con 29 coltellate nel garage di casa sua a Rimini. Se, infatti, è stato arrestato il vicino di casa della donna, Louis Dassilva, è anche vero che la tesi della Procura - almeno secondo il pool difensivo - appare debole quanto a movente e indizi. Durante l'interrogatorio per la convalida dell'arresto svoltosi ieri mattina, dopo un breve colloquio con il suo avvocato Riario Fabbri, Dassilva si è avvalso della facoltà di non rispondere. "Louis è sereno, l'ho trovato bene. Continua a dichiararsi innocente" ha sottolineato il legale all'uscita dal carcere. "Abbiamo parlato delle prossime mosse della difesa e di cosa andremo a fare".

Nessun commento da parte dell'indagato neppure su quella che viene considerata la prova regina, ossia il filmato della telecamera della farmacia San Martino che alle 22.17 del 3 ottobre ha immortalato una sagoma claudicante dalla carnagione scura. Secondo chi indaga, quella sagoma corrisponderebbe per altezza, corporatura, andatura e movimento della spalla proprio a Dassilva. La difesa sostiene invece che l'immagine sia di qualità troppo scarsa per poter stabilire se il soggetto ripreso dalle telecamere sia proprio Dassilva. In questi giorni, anche Valeria Bartolucci si è trincerata nel silenzio e ai microfoni della trasmissione Pomeriggio Cinque ha rilasciato poche parole sull'innocenza del marito. "Ne sono sicura, ci metto la mano sul fuoco" ha affermato prima di salire in auto sotto l'occhio delle telecamere.