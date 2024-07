Pierina Paganelli, si sblocca il caso: i figli soddisfatti della svolta

L'avvocata dei figli di Pierina Paganelli: "Siamo grati al lavoro della Procura. Se ha emesso un'ordinanza in carcere vuol dire che ha elementi forti nei confronti di Louis Dassilva"

"Oggi si inizia a parlare di svolta", così l'avvocata Monica Lunedei, rappresentante legale dei figli di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini lo scorso ottobre con 29 coltellate, commenta con Affaritaliani.it l'arresto all'alba di Louis Dassilva, unico indagato della morte dell'anziana. Il vicino di casa è accusato di omicidio e la Procura ha disposto l'arresto sulla base di una pluralità di indizi, connotati da gravità, precisione e tra loro di "indubbia concordanza". Secondo chi indaga, l'uomo avrebbe ucciso la donna perchè quest'ultima aveva scoperto la relazione tra la nuora e il presunto assassino. La sera in cui Pierina Paganelli è stata uccisa, Dassilva aveva detto di essere rimasto in casa dalle 20 fino al mattino successivo. Invece, una videocamera di sorveglianza sembra aver ripreso una persona di colore aggirarsi all'esterno del condominio e il 34enne senegalese era l'unico di quel colore di pelle a vivere in via del Ciclamino e dintorni.

Per questi motivi, Louis Dassilva è stato condotto in questura per poi essere trasferito in carcere. L'avvocata è appena uscita dalla Procura di Rimini quando risponde al telefono: "La nostra fiducia è stata ben riposta e ripagata dalla Procura. Oggi lo vede tutta Italia, che ha sempre chiesto di fare chiarezza sulla vicenda di Pierina Paganelli. Se la Procura emette un'ordinanza di custodia cautelare vuol dire che è in possesso di elementi forti e quella di oggi è la riposta migliore che possiamo spiegare." Louis Dassilva è indagato, sottoposto a misura cautelare, ma non c'è ancora un processo con un sentenza. Quindi i legali andranno avanti partendo da qui, da quella che può definirsi "una svolta".

Monica e Marco Lunedei, gli avvocati dei figli di Pierina Paganelli, comunicheranno a breve le impressioni dei loro assistiti, ma, nel mentre, si dimostrano contenti di come stanno procedendo le cose: "Sono 10 mesi che portiamo gratitudine, anche a tutta l'attenzione che è stata posta su questo caso perché ha consentito alla Procura di beneficiare di strumenti particolarmente performanti. Abbiamo avuto la scientifica di Roma e la risonanza mediatica è stata fondamentale per avere questo genere di assistenza. La procura stessa ne è grata", ha spiegato ancora Lunedei. "Oggi tutti vedono il lavoro che è stato fatto", ha concluso.