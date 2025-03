Omicidio Pierina, spuntano anche i riti voodoo: i messaggi mandati da Dassilva a un suo amico

Omicidio Pierina Paganelli, i messaggi di Dassilva e i tentativi per evitare il carcere

Proseguono le indagini per l'omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni trovata morta a Rimini il 4 ottobre 2023 e per cui al momento è in carcere il senegalese Louis Dassilva. A peggiorare la situazione del principale indiziato per l'omicidio della pensionata spuntano alcuni messaggi che l'uomo avrebbe inviato a un suo amico poche settimane dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Pierina. Riti voodoo - in base a quanto risulta a Il Corriere della Sera - da compiere in Senegal, che avrebbero previsto anche il sacrificio di animali, contro sei poliziotti della Squadra mobile di Rimini e il pm, titolare del fascicolo sul delitto di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate nel 2023.

A commissionarli ad alcuni connazionali - prosegue Il Corriere - sarebbe stato il senegalese Louis Dassilva, l’unico indagato per aver commesso l’omicidio dell’anziana. In alcuni messaggi inviati a un amico, Dassilva avrebbe manifestato la paura di essere arrestato e avrebbe appunto chiesto l’"aiuto" di riti voodoo. Prosegue intanto l'incidente probatorio. Si sta affrontando la circostanza della mattina del 4 ottobre del 2023, giorno in cui Manuela Bianchi, la nuora di Pierina indagata per favoreggiamento, ritrovò il cadavere nel vano ascensore del garage di via del Ciclamino a Rimini.

La donna starebbe confermando la versione data il 4 marzo scorso quando la Procura le contestò il reato di favoreggiamento personale nei confronti di Louis Dassilva, il 35enne con cui Manuela ha avuto una relazione extraconiugale, e unico indagato per la morte di Pierina. Dopo le domande del giudice toccherà alla difesa di Dassilva interrogare Manuela. Non si esclude che la difesa del 35enne, in carcere dal 16 luglio, non proponga nuovi testi o prova a discolpa. Il gip poi dovrà decidere sulla scarcerazione di Dassilva come da istanza presentata dalla difesa.