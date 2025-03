Omicidio Pierina Paganelli: la nuora Manuela Bianchi indagata per favoreggiamento

Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, risulta indagata a Rimini per favoreggiamento nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio dell’anziana avvenuto il 3 ottobre del 2023. E’ quanto emerge, dopo che la donna è stata convocata in Procura per essere ascoltata dal pm Daniele Paci.

Gli inquirenti vogliono sciogliere il giallo del ritrovamento del cadavere

L’attenzione degli inquirenti si concentra sul ritrovamento del corpo, avvenuto il giorno dopo il delitto, il 4 ottobre 2023. Bianchi, prima a scoprire il cadavere della suocera, inizialmente non l’avrebbe riconosciuta. La scoperta sarebbe avvenuta alle 8,06, ma la chiamata ai soccorsi è stata effettuata solo alle 8,20. Gli investigatori vogliono chiarire cosa sia accaduto in quei minuti e se la donna fosse davvero sola.

La Bianchi si presenta in Procura con avvocato e consulente

Accompagnata dal suo legale, Nunzia Barzan, e dal consulente criminalista Davide Barzan, Manuela Bianchi è entrata in Procura dal retro dell’edificio, scortata dalla Squadra mobile. La donna era stata convocata come persona informata sui fatti.