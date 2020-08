Omicidio Ragusa, la figlia Alessia diventa miss. "Un modo per guardare avanti"

Alessia Logli, 19 anni, figlia di Roberta Ragusa, la donna svanita nel nulla nel Pisano nella notte del 13 gennaio 2012 e per la cui scomparsa è stato condannato il padre Antonio Logli a 20 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario e distruzione di cadavere, è diventata - si legge sul Messaggero - una reginetta di bellezza. Ha conquistato la giuria popolare, è stata la più votata dalla Rete, e ha vinto la fascia di Miss Grand Prix on the web 2020 nel concorso nazionale di bellezza Miss Grand Prix, tenutosi nei giorni scorsi a Pescara.

"L'intento - spiega Alessia - è quello di aprire un nuovo capitolo nella mia vita. Non voglio essere ricordata solo per il mio passato doloroso, vorrei che si guardasse a me anche per cose belle. A volte mi criticano. Alcuni follower su Instagram mi hanno attaccata perché pubblico foto nelle quali sorrido, mi hanno chiesto come faccio a non stare mai male. Per me il dolore è un fatto personale, non è qualcosa da mostrare e quando lo si fa è falso. Gli abiti mi sono sempre piaciuti, credo di avere preso questa passione dalla mamma. Lei sapeva cucire molto bene, le piaceva. Faceva anche gioielli. Io da piccola la guardavo, ma non partecipavo granché. Quando sono diventata più grande, ho realizzato con l'aiuto di mia nonna dei costumi per Cosplay".