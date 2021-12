Omicidio Tarquinia, fermato un uomo: 70enne ex collega del professore ucciso

Omicidio Viterbo, fermato un uomo sospettato di aver ucciso il professore universitario Dario Angeletti

I carabinieri di Viterbo hanno fermato un uomo accusato di aver ucciso Dario Angeletti, biologo marino e professore associato all'università di Viterbo, trovato cadavere martedì in un'autovettura nel parcheggio sterrato nei pressi delle Saline, a Tarquinia, vicino Roma. Si tratta di un 70enne piantonato all'ospedale di Belcolle, come apprende l'AGI da fonti investigative.

I carabinieri da subito si sono concentrati sulla sfera delle conoscenze private del professore, biologo marino e docente dell'università della Tuscia. In particolare, grazie anche alle telecamere della zona, i sospetti si erano indirizzati su un uomo, colto però da malore di fronte alla visita dei carabinieri e per questo portato all'ospedale Belcolle.

Omicidio Dario Angeletti, l'autopsia nei prossimi giorni

E' prevista nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Dario Angeletti, professore sposato e padre di due figli, per stabilire con esattezza quale sia la causa della morte e se la ferita alla testa riscontrata sul cadavere sia stata provocata da un colpo d'arma da fuoco. Al momento e' questa l'ipotesi degli inquirenti della procura di Civitavecchia.

I militari hanno scavato nella sua vita e sono al lavoro per ricostruire come e con chi ha trascorso le sue ultime ore. Ascoltati in queste ore conoscenti, familiari e anche eventuali testimoni che potrebbero aver visto o sentito qualcosa poco prima del ritrovamento del corpo. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona.

In particolare ce ne sarebbe una poco distante dal punto del piazzale in cui e' stata trovata la macchina di Angeletti e che potrebbe aver ripreso un secondo veicolo arrivare o andare via. Per terra gli investigatori hanno trovato segni di frenata della macchina della vittima. Non si esclude, dunque, che Angeletti abbia tentato di scappare.

Il killer lo avrebbe poi raggiunto, esplodendo un colpo mortale. Intanto il comune di Tarquinia ha affidato all'avvocato Paolo Pirani il compito di valutare ogni azione a tutela dell'immagine della citta' fortemente provata da questo fatto di sangue. Pirani e' tra l'altro il legale della famiglia di David Rossi, l'ex manager di Monte dei Paschi di Siena, morto nel 2013.