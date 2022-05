Omicron, Kim Jon-un ordina il lockdown al primo caso di Covid-19

Al primo caso di Covid-19, il Leader supremo impone il lockdown

Omicron sbarca in Corea del Nord e Kim Jong-un, non avendo un missile supersonico per incenerire il primo caso ha ordinato il lockdown. In particolare, il provvedimento investe tutte le città del Paese. In queste ore le utorità nordcoreane valutano le misure nazionali di quarantena "di massima emergenza".

L'agenzia di stampa centrale Kcna, durante una riunione del Partito dei Lavoratori alla presenza di Kim, fa sapere: "Si è creata una grave situazione a causa dell’introduzione di un virus mutante Omicron nei nostri distretti"

Inoltre, è stato reso noto, sempre dall'agenzia, che la scorsa domenica sono stati effettuati su un numero imprecisato dei test su persone, che lamentavano stati febbrili nella capitale, Pyongyang. A tal proposito, Kim Jong-un ha chiesto un blocco completo di città e contee a livello nazionale. A questo punto, la pandemia potrebbe avere gravi conseguenze, qui il sistema sanitario del Paese è scadente, si suppone che almeno 26 milioni di persone non sono vaccinati.

Pertanto, dal Leif-Eric Easley, il professore di Studi internazionali alla Ewha Womans University di Seoul, afferma : "La Corea del Nord probabilmente raddoppierà i blocchi, anche se il fallimento dell’approccio zero-Covid della Cina non funziona contro la variante Omicron. Affinché Pyongyang ammetta pubblicamente casi di Omicron, la situazione deve essere seria.

Questo non significa che la Corea del Nord sarà improvvisamente aperta all’assistenza umanitaria e prenderà una linea più conciliante verso Washington e Seul. Ma l’opinione pubblica interna potrebbe essere meno interessata ai test nucleari o missilistici quando la minaccia urgente riguarda il coronavirus".

Non solo, proprio il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aveva, già, affermato che la politica Zero Covid della Cina non è sostenibile.

