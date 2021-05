OMS: "L'Assemblea Mondiale della Sanità esamini le rivelazioni di Zambon"

In occasione della 74esima Assemblea mondiale della sanità, organizzata dall'OMS, in una lettera aperta si chiede che al summit vengano prese in esame le rivelazioni di Zambon sul caso dossier OMS, del quale affaritaliani.it si è occupato nei scorsi giorni.

L'Assemblea è iniziata lo scorso lunedì, 24 maggio, e proseguirà fino al 1° giugno, alla presenza di tutti i rappresentanti dei paesi del mondo. A tutti loro è indirizzata la lettera firmata da Whistleblowing International Network, la Transparency International e il Government Accountability Project, con il supporto di 40 organizzazioni anti-corruzione, per la salute pubblica e per la protezione degli informatori.

Nella lettera si esortano i membri riuniti ad assicurarsi che ci sia una revisione indipendente delle rivelazioni fatte dal dottor Zambon e un impegno dell'OMS a riformare i propri meccanismi di segnalazione delle irregolarità e per garantire l'indipendenza del proprio sistema giudiziario per i futuri informatori dell'OMS.

"Si tratta - aggiungono i firmatari - di un caso di salute pubblica che ci riguarda tutti". "Chiediamo umilmente che tutti i membri e rappresentanti dell'Assemblea mondiale della sanità utilizzino il loro mandato per garantire una revisione indipendente delle divulgazioni di Zambon".

"I sottoscritti - conclude la lettera - si impegnano a ricercare la responsabilità in questo caso e perché si riconosca l'interesse pubblico globale nelle questioni divulgate da Zambon, come una questione di buon governo e sicurezza pubblica. Continueremo a lavorare per portare alla luce qualsiasi rischio di danno e per difendere i diritti del pubblico a conoscere, e i diritti di tutti gli informatori".

QUI IL FILE INTEGRALE

LEGGI ANCHE QUESTI ARTICOLI

Parla Ranieri Guerra: "Così Kluge e Zambon mi tagliavano fuori dalle scelte"

Io, il Covid, Speranza e Guerra: la verità di Zambon (Oms), il "pesce piccolo"