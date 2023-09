One works alla guida del progetto architettonico per la linea M3 di Tel Aviv

One Works si aggiudica l'ambita commessa per la realizzazione della linea metro: 25 nuove stazioni

One Works, studio globale di architettura e ingegneria, guiderà la progettazione architettonica di 25 nuove stazioni e dei relativi spazi pubblici della nuova Tel Aviv Metro M3, lavorando con MLEAD, la joint venture di cui fanno parte i consulenti israeliani Inproject Davelman Perzlina, Mahod Engineering e l'illustre società francese di ingegneria e project management Artelia, che si è aggiudicata la gara internazionale per la progettazione e la gestione della costruzione della nuova linea della metropolitana di Tel Aviv. L'assegnazione del contratto è stata annunciata ufficialmente dalla NTA-Metropolitan Transit System Ltd, l'agenzia governativa che sovrintende allo sviluppo dei trasporti.

"Contribuire a una parte vitale della crescita di Tel Aviv è un onore. Mentre la città continua a evolversi e a fiorire, gli hub di trasporto svolgono un ruolo cruciale nel facilitare i collegamenti, nel migliorare l'esperienza dei visitatori e nell'abbracciare l'essenza di questa città dinamica", ha dichiarato Giulio de Carli, Co-fondatore e Managing Partner di One Works. "Per One Works realizzare il progetto architettonico della linea M3 della metropolitana significa avere l'opportunità di plasmare spazi che fondono armoniosamente funzionalità, sostenibilità e design accattivante, oltre ad aspirare a creare snodi di trasporto che non solo colleghino le persone, ma che siano anche catalizzatori per la crescita della città, lasciando un ricordo forte e duraturo a tutti coloro che vi transitano".

Tel Aviv, il progetto della nuova linea metro M3

Con un tracciato semicircolare, la linea M3 si estenderà per 39 km e includerà importanti stazioni di interscambio con la linea M1 Blu a Glilot e Holon Yoseftal, nonché con la linea M2 Marrone a Kfar Ganim. Una volta completata, offrirà un collegamento senza precedenti a circa 480.000 passeggeri giornalieri, alle principali zone di occupazione e all'aeroporto internazionale di Israele all'interno dell'area metropolitana.