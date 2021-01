Oristano, donna tenta suicidio: poliziotti si gettano nel fiume per salvarla

Questa mattina due polizotti della Polizia Stradale di Oristano, durante il servizio di vigilanza stradale in corrispondenza del km 118 della Strada Statale 292 nel Comune di Riola Sardo (OR), notavano una donna che tentava il suicidio gettandosi nel canale sottostante alla sede stradale. I poliziotti, nonostante i forti rovesci temporaleschi in atto, si gettavano immediatamente nel canale riuscendo a soccorrerla e a portarla in salvo sulla riva del canale, grazie anche all'aiuto dei poliziotti delle volanti della Questura di Oristano giunti sul posto. Gli operatori contattavano poi il personale del 118 il quale giungeva sul posto poco dopo e trasportavano la stessa presso l'Ospedale San Martino di Oristano ove successivamente veniva sottoposta a cure mediche con codice giallo.