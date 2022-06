Orrore ad Alessandria, pensionata uccisa e bruciata: confessa un uomo

Alessandria, uomo confessa: uccisa e bruciata pensionata di 74 anni

Ha confessato di aver ucciso la pensionata di 74 anni l'uomo fermato nella notte in relazione alla scoperta di un cadavere carbonizzato all'interno di un'auto avvenuta lunedi' scorso a Isola Sant'Antonio, in provincia di Alessandria, vicino all'argine del Po.

L'uomo e' accusato di omicidio volontario, incendio e distruzione di cadavere, riferiscono in una nota i Carabinieri del comando provinciale, spiegando che l'uomo "ha rilasciato dichiarazioni confessorie e agevolato il sequestro di ulteriori reperti". In giornata l'uomo comparira' davanti al giudice per le indagini preliminari di Alessandria per l'udienza di convalida.