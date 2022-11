Oscurata la pagina Facebook di Marcello Veneziani

La pagina Facebook del giornalista e scrittore Marcello Veneziano è stata oscurata, dopo che aveva dato la sua opinione riguardo al caso della maglietta indossata dal comico e attore Enrico Montesano

Il giornalista ha commentato la censura della sua pagina social su La Verità, il quotidiano fondato da Maurizio Belpietro. Riportiamo integralmente quanto ha scritto:

«Ieri, la mia pagina Facebook è stata oscurata perché ho commentato criticamente il linciaggio e la defenestrazione di Enrico Montesano dalla Rai per la sua maglietta e le sue scritte “fasciste”. Ripeterò qui cosa ho scritto, perché non ho nulla di cui pentirmi. Non sarebbe mai accaduto in altra epoca della mia vita; poi dite che non stiamo perdendo la libertà.

Leggi anche:

IL CASO MONTESANO

Ma quando si fermerà questa caccia al fascista – verosimile, presunto, immaginario – con relativa espulsione da ogni consesso umano e pubblico disprezzo per crimini virtuali contro l’umanità? Quando finirà questa gara di influencer e politicanti, maneggioni e delatori, a chi per primo denuncia alla pubblica autorità chi si è sporcato di nero?

Se il branco di ignoranti, arroganti, intolleranti che ha censurato Enrico Montesano per la sua maglietta oscena sapesse che il motto “Memento audere semper”, ricordati di osare sempre, stampato sul retro della sua maglietta, non è fascista ma fu coniato da Gabriele d’Annunzio nella Prima guerra mondiale e ricorda la beffa di Buccari del 1918 contro l’impero austrungarico, con protagonisti lo stesso D’Annunzio e la medaglia d’oro Luigi Rizzo…

Invece, dopo averlo selvaggiamente attaccato, cacciano Montesano dalla Rai spiegando: “Inammissibile che un concorrente indossi una maglietta con un motto che rievoca una delle pagine più buie della nostra storia”.

Ma quel motto evoca D’Annunzio, gli eroi e le loro imprese, e la Prima guerra mondiale… Poi la Decima Mas ne continuò la tradizione militare nella seconda guerra mondiale, si distinse per azioni eroiche. Vi dicono nulla i soldati esemplari ammirati per le loro imprese e il loro stile cavalleresco anche dai nemici, come Luigi Durand de la Penne e Teseo Tesei, due medaglie d’oro e molti altri? No, non vi dicono nulla, purtroppo. Non sapete nulla, non volete sapere nulla ma ciò non vi impedisce di giudicare tutto e tutti, anzi ne è la premessa indispensabile…