Tragedia a Ostuni, schianto fatale in auto: morta una ragazza di 23 anni

Ostuni, schianto frontale tra due auto: muore una ragazza 23enne mentre due sono i feriti i gravi ma non in pericolo di vita

Questa mattina poco prima delle 9 di oggi 28 gennaio una ragazza di 23 anni è morta in un incidente stradale sulla provinciale 20 ad Ostuni, in provincia di Brindisi. Nello schianto tra le due vetture, una Lancia Y e una Audi A3, sono rimaste ferite gravemente altre due persone. Ancora da accertare il motivo per cui le auto si sono scontrate frontalmente.

La vittima è una 23enne originaria di Ceglie Messapica e si trovava a bordo della Lancia Y mentre i feriti viaggiavano sull'altra vettura. I soccorsi giunti poco tempo dopo sul posto non hanno potuto fare nulla. Gli operatori del 118 hanno provato la rianimazione ma putroppo hanno dovuto constatarne il decesso. I due feriti, invece, sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. I medici comunque hanno escluso il pericolo di vita.