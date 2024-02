Palermo, arrestati i figli dell'autista del boss Matteo Messina Denaro

Messina Denaro, arrestati altri due favoreggiatori: sono i fratelli Luppino, figli dell'autista del boss

Arrestati altri due favoreggiatori del boss Matteo Messina Denaro, catturato a Palermo il 16 gennaio dell'anno scorso, dopo una latitanza trentennale, e morto il 25 settembre. I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Trapani e i poliziotti del Servizio centrale operativo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei fratelli Antonino e Vincenzo Luppino, indagati per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena, aggravati dall'avere avvantaggiato Cosa nostra. Sono i figli di Giovanni Salvatore Luppino, l'autista del padrino di Castelvetrano con il quale è stato arrestato in una clinica del capoluogo siciliano, attualmente detenuto e sottoposto al giudizio abbreviato davanti al gup di Palermo che deve decidere sulla richiesta di condanna a 14 anni e 4 mesi.

Il provvedimento è stato emesso dal gip di Palermo, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. L'attività, condotta nell'ambito delle indagini finalizzate a ricostruire la rete di fiancheggiatori che ha sostenuto l'allora latitante, ha permesso di raccogliere elementi investigativi che conducono a ipotizzare che i due indagati abbiano contribuito al mantenimento delle funzioni di vertice del capomafia castelvetranese, fornendogli assistenza durante la latitanza e partecipando al riservato sistema di comunicazioni attivato in suo favore. Gli accertamenti, svolti anche con l'analisi dei tabulati telefonici e traffici di celle, delle immagini di videosorveglianza e dalle evidenze scientifiche genetiche e papillari, hanno documentato l'impegno dei fratelli Luppino per proteggere la latitanza del capomafia trapanese. Scattate perquisizioni nella provincia di Trapani, con il supporto di personale dello Squadrone eliportato Cacciatori Sicilia dell’Arma dei carabinieri e dei Reparti Prevenzione Crimine della polizia di Stato.