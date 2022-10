Palermo, gare truccate nella Sanità per 700 mln di euro. Dieci indagati

Palermo: corruzione, riciclaggio e fatture inesistenti. Operazione GdF

Una maxi operazione capitanata dalla Guardia di Finanza ha portato all'esecuzione di 10 misure cautelari ai danni di manager del pubblico e del privato nella Sanità di Palermo. Si ipotizza - riporta Tgcom 24 - un presunto giro di tangenti. Il valore delle gare truccate ammonta a circa 700 milioni di euro. Gli indagati sono accusati a vario titolo di corruzione, turbata libertà degli incanti, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente, riciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Sono scattati cinque arresti e cinque obblighi di dimora. Si tratta di dirigenti della Regione siciliana, manager delle Aziende sanitarie provinciali di Palermo ed Enna, un appartenente alle forze dell'ordine e tre manager di aziende private che si occupano di forniture per la sanità. Fra le sei gare d'appalto contestate dai magistrati c'è quella del valore di 227,6 milioni di euro indetta per l'affidamento dei servizi di pulizia in ambito sanitario, nel cui contesto sarebbero emerse responsabilità di un pubblico ufficiale dell'Asp di Enna, in qualità di consulente della Regione Siciliana.