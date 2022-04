Palermo, la preside dice "no" al dibattito sull'Ucraina: studenti in protesta

Guerra Russia-Ucraina, a Palermo la preside vieta il dibattito: protesta degli studenti

A Palermo, tensione tra gli studenti di una scuola dopo che la dirigente ha detto no a un dibattito sulla situazione in Ucraina. La dirigente avrebbe preso tale decisione per il rischio, riferiscono i giovani, che durante il dibattito "escano punti di vista politici di parte". Questa mattina è partita la protesta all'istituto Pio La Torre di via Nina Siciliana, dove gli studenti si sono rifiutati di entrare in classe, riunendosi nel cortile esterno della scuola.

I ragazzi sono in blocco didattico perché nei giorni precedenti il collettivo autonomo aveva richiesto alla dirigente la possibilità di svolgere in presenza un dibattito sulla guerra in Ucraina. Lo spazio è stato negato con la richiesta della dirigente di svolgere il confronto all'interno delle singole classi o durante l'assemblea di istituto, in modalità telematica. "Inizialmente la dirigente sembrava disponibile a ritrattare, salvo poi chiedere l'intervento della Digos per disperdere gli studenti", spiegano gli studenti.

