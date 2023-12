Papa Francesco: "Ho fatto preparare la mia tomba. Aspetto la chiamata di Dio"

Papa Francesco: "Benedetto ha fatto un grande gesto, ha avuto il coraggio di dire basta riconoscendo i suoi limiti"

Papa Francesco gela il mondo con un'intervista concessa ad una tv messicana e parla apertamente del suo funerale già pronto, fornendo dettagli sul luogo e sulle modalità. Il Pontefice ha già preparato la sua tomba nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Per la grande devozione che ha verso la Vergine Salus Populi Romani. E sta anche semplificando il rito dei funerali papali. "L’esempio di Benedetto - dice il Papa a N+ - mi fa bene, ma chiedo al Signore di poter dire basta, in ogni momento, ma quando Lui vuole". Il Papa ha detto che nel 2024 per lui è in programma soltanto un viaggio in Belgio, mentre si dovranno riconsiderare le destinazioni Patagonia e Argentina. Anche se in patria è stato invitato dal neopresidente Javier Milei. Jorge Mario Bergoglio fa sapere di aver incontrato il cerimoniere papale per cambiare il rito funebre. Ironizza dicendo che quando arriva la vecchiaia occorre prepararsi: "Lancerò il nuovo rituale con umorismo".

Aggiunge anche che Joseph Ratzinger "era un uomo grande e umile, che quando si è reso conto dei suoi limiti ha avuto il coraggio di dire basta". Riguardo le accuse di Milei al Papa (aveva detto che il Pontefice aveva un’affinità con i comunisti assassini e che era il rappresentante del Maligno sulla terra) dice che "quello che si dice in campagna elettorale cade da solo". Lo staff del presidente argentino aveva anche auspicato la sospensione delle relazioni diplomatiche con il Vaticano "fintanto che nella Chiesa primeggi uno spirito totalitario". Nei giorni scorsi il Vaticano ha anche smentito la riforma del Conclave con voto anche ai laici di cui si è parlato nella chiesa cattolica statunitense. Il 16 dicembre invece si concluderà il processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e la compravendita del Palazzo di Londra.