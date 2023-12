Papa Francesco: "Non dimenticate di pregare per me. Natale non è consumismo"

Papa Francesco: "Non confondiamo il Natale con il consumismo"

“A tutti voi auguro una buona domenica e una vigilia di Natale nella preghiera, nel calore degli affetti e nella sobrietà. Permettetemi una raccomandazione: non confondiamo la festa di Natale con il consumismo. Si può e, come cristiani, si deve festeggiare in con semplicità, senza sprechi e condividendo chi manca nel necessario o manca di compagnia" lo ha detto Papa Francesco durante l'Angelus domenicale del 24 dicembre 2023.

Papa Francesco: "Pensiamo a chi è lontano dalla gioia del Natale"

“L'amore di Dio è simile a quello che proviamo tra di noi: ad esempio quando tra amici, fidanzati o sposi ci si tratta con delicatezza e ci si prende cura l'un l'altro con gentilezza. Così ama Dio e ci chiama a fare lo stesso, accogliendo, proteggendo e rispettando gli altri, pensando anche a chi in questi giorni è lontano dalla gioia del Natale" lo ha detto Papa Francesco durante l'Angelus domenicale del 24 dicembre 2023.

Papa Francesco: "Preghiamo per chi soffre nelle guerre in Ucraina e Palestina"

“Siamo vicini ai nostri fratelli e sorelle che soffrono per la Guerra, pensiamo alla Palestina, Israele e all'Ucraina. Pensiamo anche chi soffre per la fame, la miseria e la schiavitù. Il Dio che ha preso per sé un cuore umano, infonda un po' di umanità negli uomini" lo ha detto Papa Francesco durante l'Angelus domenicale del 24 dicembre 2023.

L'Angelus di Papa Francesco nel giorno della Vigilia di Natale, il video integrale

Come tutte le domeniche anche il 24 dicembre, cioè la Vigilia di Natale che quest'anno cade di domenica, Papa Francesco ha rivolto il tradizionale Angelus domenicale ai pellegrini e ai turisti venuti ad assistere anche il giorno prima di Natale. Nel suo Angelus il Papa, prendendo le mosse dalla lettura del Vangelo del giorno, riguardante l'episodio dell'Annunciazione, ha parlato dell'importanza di accogliere l'amore di Dio in ogni sua forma. Il Pontefice ha anche invitato a trascorrere le feste natalizie con sobrietà senza cedere al consumismo. Infine il Papa ha ricordato le vittime delle guerre nel mondo e ha augurato un buon Natale a tutti. Ecco il video integrale.

Papa Francesco: non dimenticatevi di pregare per me

"Siamo vicini ai nostri fratelli e sorelle che soffrono per la guerra, pensiamo alla Palestina, Israele, l'Ucraina. Pensiamo anche a coloro che soffrono per la miseria, la fame, la schiavitù. Il Dio che ha preso per sè un cuore umano infonda umanità nel cuore degli uomini. E per favore non dimenticatevi di pregare per me". Ha concluso papa Francesco all'Angelus.