Papa Francesco: “Notte serena e colazione”. Monsignor Paglia contro i “corvi”

Al sesto giorno di ricovero al Policlinico Agostino Gemelli, Papa Francesco con la sua tempra, sembra voglia smentire ogni ipotesi circolata sul suo stato di salute. E dal Vaticano il bollettino giornaliero descrive un quadro “normale” e di certo non quello di una polmonite bilaterale che ha colpito un uomo di 88 anni.

Notte serena e colazione in poltrona

“La notte è trascorsa serena, il Papa si è alzato e ha fatto colazione in poltrona”, recita la nota ufficiale che segue quella della serata di mercoledì che descriveva un lieve miglioramento. Un evento positivo, apprezzato anche dalla premier Giorgia Meloni in visita all'ospedale, con la quale Bergoglio si è intrattenuto per oltre 20 minuti di colloquio privati.

Monsignor Paglia si scaglia contro i "corvi"

Sulla girandola impazzita di voci e sussurri sulle condizioni del Papa è intervenuto monsignor Vincenzo Paglia presidente della Pontificia accademia per la vita. In un'intervista a La Repubblica, il prelato ha smentito “i fine vita” che circolano dal momento del ricovero: “Io ho notizie positive. Mi auguro che il Papa possa guarire presto perché c'è bisogno di lui. C'è bisogno che possa riprendere pienamente la sua vita di pastore della Chiesa, che in questo tempo è più che preziosa".

Paglia e le "fatiche papali": "Papa Francesco è cosi"



Sempre Paglia ha poi aggiunto a proposito delle “fatiche papali e degli impegni: "Sì ma questo è papa Francesco. Certo uno dei problemi della sua salute è la non curanza che a volte manifesta verso la stessa. E forse ci dovrebbe essere maggiore solerzia da parte di tutti noi a proteggerlo".

L'umore di Francesco: "Continua a scherzare"

Quanto alla visita di Giorgia Meloni, che ha riferito di averlo trovato vigile e con un immutato senso dell'umorismo, Paglia aggiunge: "Mi fa molto piacere, anche perché non mancano i corvi, e sapere che il Papa continua anche a scherzare mi pare una notizia utile per tutti". A chi chiede se quando parla di corvi si riferisca alle fake news che girano sull'aggravarsi del Papa, Paglia prosegue: "Sì, e non solo. Guardiamo con maggiore positività a questo momento".

"Per il ritorno in Vaticano non bisognerà aspettare molto"

Infine, Paglia sui tempi di un ritorno del Papa in Vaticano, afferma: "Non sono un medico ma immagino che non bisognerà aspettare molto. E mi auguro che sia molto più attento lui e tutti noi a moderare, diciamo così, i suoi eccessi di impegno. Tutti sappiamo quanto il contatto diretto con la gente sia per lui davvero vita", ha concluso.