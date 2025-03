Papa Francesco, il teologo don Gronchi: “Perché non mandano almeno un suo messaggio audio? Così alimentano il complottismo"

Papa Francesco, il teologo don Gronchi: “Mandate almeno un suo audio messaggio". Ultimo bollettino

Papa Francesco, cosa c'è dietro la malattia narrata solo dai bollettini ufficiali della Santa Sede? Perché la scelta del Vaticano di chiudere Bergoglio in una cupola di cristallo? Quesiti che affaritaliani.it ha posto a don Maurizio Gronchi, sacerdote dell'Arcidiocesi di Pisa, professore ordinario di teologia presso la pontificia Università Urbaniana di Roma. Carattere da “toscanaccio sincero”, don Maurizio è un volto tv, noto per il suo linguaggio sempre diretto e ispirato dal Vangelo.

Don Gronchi, come sta Papa Francesco?

“Da quello che i bollettini ci dicono è una situazione complessa che non si risolve con facilità. Alti e bassi, crisi respiratorie, poi la ripresa. Si ha l'impressione che sia una situazione in cerca di stabilità e non possiamo prevedere a quale grado possa giungere. Come cristiani e fedeli desideriamo augurare la salute, certi che si tratti di una situazione complessa”.

Affidarsi solo ai bollettini ufficiali, alimenta il gossip e il complottismo: perché questo silenzio?

“E questo me lo sono chiesto anche io, tra l'altro l'ho anche proposto: anche un piccolo audio, un saluto ai fedeli che stanno pregando in ogni parte del Mondo servirebbe a rassicurare i fedeli e a far sentire la sua risposta di affetto, come ha lui steso dichiarato nell'Angelus di domenica. Sarebbe un buon segno di vicinanza reciproca”.

Sin dai primi giorni del ricovero si è parlato di “corvi”: chi ci guadagna da questa malattia?

“Quando si paventano insistentemente le dimissioni non è un buon augurio. Forse conviene intanto capire quello che il Papa stesso è disposto a fare nel caso in cui la salute sia compromessa da un punto di vista fisico e incida su quella mentale. Penso che sino a quando sarà in grado di decidere e di firmare non c'è da parlare di dimissioni”.

Ma il Papa è comunista come affermato da molti?

“Non credo si possa affibbiare un'etichetta. E' stato definito Peronista poi alla fine non lo è. Poi comunista ma comunista non lo è. E' un cristiano, e un cristiano riesce a sfuggire alle etichette perché va oltre le definizioni ideologiche”.

Fuori dal Gemelli impazza il Toto-Papa. Perché ancora tanta suggestione del potere?

“E' sempre un gioco pericoloso. Di solito quando si dice che in Conclave si entra Papi e si esce cardinali, così è, e devo dire che non è neanche di buon auspicio per quelli che sono i candidati”.

Allora questi cardinali che aspirano al Soglio ci sono? E chi sono?

“Non so se esistono, a volte vengono proposti nomi per bruciarli. Il Conclave che ha eletto Francesco è stato una sorpresa. Non sempre le candidature sono favorevoli”.

Morto un Papa se ne fa un altro, giusto?

“E' sempre stato così anche se la storia ci ricorda Celestino V e Ratzinger”.

Come sta Papa Francesco, le ultime dal bollettino

Papa Francesco "si è svegliato, ha fatto colazione, preso caffè, e ha cominciato le terapie della giornata". Lo riferiscono fonti vaticane. "Il Papa ha riposato bene tutta la notte".

Con le terapie, la polmonite bilaterale di Papa Francesco "sta seguendo il suo evolversi naturale". Lo riferiscono fonti vaticane, secondo le quali i medici parlano di un quadro generale "stabile". Non si esclude nei prossimi giorni un secondo briefing con i medici, ma non nell'immediato.

Papa: il tema per Giornata mondiale migranti, “missionari di speranza”‘

Il Papa ha scelto il tema della 111a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato: ‘Migranti, missionari di speranza’. Lo fa sapere il Dicastero per lo sviluppo umano integrale. Alla luce del Giubileo, - osserva il Dicastero - il tema evidenzia il coraggio e la tenacia dei migranti e dei rifugiati, i quali testimoniano quotidianamente la speranza nel futuro nonostante le difficoltà. È la speranza di raggiungere la felicità anche oltre i confini, la speranza che li porta ad affidarsi totalmente a Dio. Migranti e rifugiati diventano “missionari di speranza” nelle comunità in cui vengono accolti, contribuendo spesso a rivitalizzarne la fede e promuovendo un dialogo interreligioso basato su valori comuni. Essi ricordano alla Chiesa il fine ultimo del pellegrinaggio terreno, cioè il raggiungimento della Patria futura”.

Quest’anno la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato non ricorrerà come di consueto l’ultima domenica di settembre, ma verrà celebrata il 4 e 5 ottobre, in occasione del Giubileo del Migrante e del Mondo Missionario.