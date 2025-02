Papa Francesco stupisce tutti, ritrovata la forza. Bergoglio torna al lavoro e fissa un nuovo Concistoro

Papa Francesco stupisce, la forza ritrovata: torna al lavoro e fissa un nuovo Concistoro

Papa Francesco che non t'aspetti: al dodicesimo giorno di malattia, quando ormai Vatican, Gossip lo dava “quasi morto”, riparte con la programmazione del lavoro annunciando la convocazione di un Concistoro. Lo fa sapere la Santa Sede che così prova a mette a tacere le bad news e il gossip sulla salute del Papa.

L'ultimo Concistoro lo scorso 8 dicembre

L'ultima riunione di quella è che è considerata l'adunata plenaria e solenne dei cardinali di Santa Romana Chiesa, si era tenuta lo scorso 8 dicembre con la proclamazione di 21 nuovo cardinali che ha modificato ulteriormente la composizione del Conclave.

Proclamerà nuovi beati

Questa volta non sarà un atto politico ma di ordinaria amministrazione “sacra” con una serie di canonizzazioni. Lo fa sapere il Vaticano spiegando che il Pontefice, autorizzando il Dicastero delle Cause dei Santi a promulgare i decreti riguardanti futuri beati e venerabili, ha approvato anche i voti favorevoli della Sessione Ordinaria dei Padri Cardinali e Vescovi membri del Dicastero per la canonizzazione del Beato Giuseppe Gregorio Hernández Cisneros, fedele laico, nato a Isnotu (Venezuela) il 26 ottobre 1864 e morto a Caracas (Venezuela) il 29 giugno 1919, e del Beato Bartolo Longo, fedele laico, nato a Latiano (Italia) il 10 febbraio 1841 e morto a Pompei il 5 ottobre 1926.