Paralizzato da 11 anni cammina grazie a ponte digitale tra cervello e midollo

Paralizzato torna a camminare: la svolta

Paralizzato, non cammina da 11 anni, riacquista le capacità motorie grazie alla tecnologia. Un uomo a seguito a un incidente ha ripreso a camminare in modo naturale grazie al ponte digitale che permette al suo cervello di dialogare direttamente con le zone del midollo spinale che controllano il movimento. Pubblicato sulla rivista Nature, il risultato riguarda una tecnica per ora sperimentata su una sola persona, ma già sufficiente a dimostrare che si apre una nuova frontiera nel recupero delle funzioni neurologiche, applicabile a più settori della riabilitazione e che permette di muoversi in modo più autonomo e naturale. È una strada ancora lunga, il cui prossimo obiettivo è ottenere sistemi miniaturizzati.