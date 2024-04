Parcheggi fatali: 74enne uccide a colpi di pistola un uomo nel Casertano

Lite per il parcheggio nel Casertano: morto un uomo

Lite condominiale per un parcheggio finisce in omicidio. E' successo a Parete, nel Casertano, dove un uomo di 60 anni e' stato ucciso a colpi di pistola da un 74enne suo vicino di casa. Da una prima ricostruzione dei fatti, i due avrebbero avuto un diverbio nel parcheggio interno del condominio per i posti auto. Il 74enne e' stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Aversa che hanno anche sequestrato l'arma, una pistola una calibro 9.

Non era la prima volta che i due litigavano in malo modo. Continui diverbi sempre per quel parcheggio delle auto all'interno del condominio.

E' quanto sta emergendo nelle ultime ore con le indagini dei carabinieri che stanno ascoltando parenti e altri condomini di via 2 agosto a Parete, nel Casertano, dove ieri verso le 16, Sebastiano Tessitore, 60 anni, e' deceduto dopo essere stato colpito da tre proiettili sparati dalla pistola calibro 9 legalmente detenuta dal suo vicino di casa, un 74enne.

Il 74enne, quando sono arrivati i carabinieri della compagnia di Aversa, non ha opposto resistenza al fermo. Portato in caserma dai carabinieri, e' stato interrogato dal pubblico ministero della procura di Napoli Nord. L'uomo e' stato fermato per omicidio aggravato.