Ucraina, Parigi gela Kiev: 15-20 anni per entrare nell'Ue

Da Parigi il neo ministro degli Affari europeo interviene sull'ingresso dell'Ucraina nell'Ue

Arriva nelle prime ore del pomeriggio, da Parigi, il commento del neo ministro degli Affari europei, Clement Beaune, ha detto che per l'ingresso dell'Ucraina nell'Ue serviranno: "15 o 20 anni, sarà molto lunga". Poi, aggiunge, che nel frattempo potrebbe entrare a far parte della comunità politica europea proposta dal presidente Emmanuel Macron.

Le ultime notizie dalla regione di Zaporizhzhia

Il conflitto in Ucraina continua e la scorsa notte, le truppe russe hanno sparato missili contro infrastrutture civili di un villaggio nel distretto di Vilna nella regione di Zaporizhzhia (nel sud dell'Ucraina), causando delle vittime. La notizia arriva dall'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia su Telegram, secondo quanto riporta l'Ukrainska Pravda.

Mentre, arrivano i dati del pesante attacco missilistico dello scorso venerdì su Lozova, nella regione orientale di Kharkiv. Sono stati colpiti oltre mille appartamenti e 11 strutture scolastiche. Inoltre, il sindaco Sergiy Zelensky, citato dalla Cnn, conferma: "Le cifre sono scioccanti: colpiti 11 istituti scolastici, tra cui cinque scuole. Non si sa ancora di che entità siano i danni subiti da un ospedale e da una clinica".

Sono ore difficili nel Donbass

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha descritto la situazione nel Donbass come "estremamente difficile", nel suo ultimo discorso nazionale, citato dal Guardian. I russi stanno tentando di sfondare a Severodonetsk da quattro direzioni ma per ora sono stati respinti. Lo riferisce il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergey Gaidai, come riporta Unian.

Nella regione di Izyum, nell'est dell'Ucraina vicino al Donbass, i russi: "Si preparano a riprendere l'offensiva e stanno bombardando gli insediamenti di Vernopil, Dibrivne e Dovgenke", lo fa sapere il capo dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv, Oleg Sinegubov su Telegram, assicurando che comunque le "forze armate ucraine mantengono le loro posizioni e non consentono al nemico di avanzare".

Il presidente polacco Andrzej Duda interviene dall’Ucraina

Questa mattina, il presidente polacco Andrzej Duda è arrivato in Ucraina, per intervenire al Parlamento. In particolare, Duda è il primo capo di Stato straniero a tenere un discorso alla Verkhovna Radad dell’Ucraina, dall’inizio del conflitto. Dal suo discorso, Duda, come riporta il Guardian, afferma. “Si sono sentite voci preoccupanti secondo cui l'Ucraina dovrebbe cedere alle richieste di Putin. Solo l'Ucraina ha il diritto di decidere sul proprio futuro".

