Parte la campagna di Aeroporti di Roma sulla Sostenibilità ambientale

The Careport. Aeroporti di Roma. Persone, Ambiente e Sviluppo per una Terra che cambia: è partita oggi la campagna Sostenibilità ambientale di Adr.

In un momento di crisi severissima del settore aeroportuale, Aeroporti di Roma coglie la sfida e la utilizza come opportunità di trasformazione e miglioramento. La strategia messa in campo dalla pluripremiata ADR si sviluppa nel confermare l’eccellenza dei servizi e nella sicurezza, nell’innovazione tecnologica e negli investimenti in sostenibilità e progettualità green.

Tema centrale per Aeroporti di Roma è l’attenzione all’ambiente con l’ambizioso obiettivo di anticipare al 2030 il completo processo di decarbonizzazione, cioè emissioni zero provenienti dalle attività aeroportuali. L’obiettivo implica un impegnativo sforzo di risorse, sia di progettualità, sia finanziario. Già da novembre scorso ADR ha messo in campo per il reperimento di fondi un green bond per 300 milioni di euro destinati a progetti green. Il Sustainability-Linked bond, lanciato da ADR nei giorni scorsi, collega direttamente il proprio costo del debito all’ottenimento di obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale. La campagna sarà sostenuta sui maggiori social attraverso gli hashtag #BeyondFlying e #TheCareport.